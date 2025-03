Vom Glück eine Dorfziege gerettet zu haben

So ist das auf dem Dorf: Zur guten Nachbarschaft gehören neben freundlichen Menschen auch Kühe, Schafe, Hühner, Katz und Hund und eben: Ziegen. Die sieht man an den meisten aller Tage mit Leine und Geschirr an der Hand der meist jungen Ziegenbesitzerinnen Gassi gehend durch den Ort ziehen. Bis zu diesem einen windigen Nachmittag im März. Die sonnige Gut-Wetter-Phase war gerade vorbei und wohl auch die Ziegen dachten sich: Was tun, wenn das Wetter nicht gerade zu einem fröhlichen Spaziergang durch die Nachbarschaft einlädt? Also stehen sie ausnahmsweise einmal am Gatter in der Hofeinfahrt und mampfen. Aber was zupfen sie da eifrig zwischen den Gitterstäben weg? Plastik!

Die gelbe Tonne ist im Landkreis Augsburg streitig - die Ziege freut´s

Nicht nur der ein oder andere Landkreis-Bewohner mag der Wind seit Anfang des Jahres ein extra Dorn im Auge sein. Dann nämlich wenn dieser die frisch an den Bürger herangetragenen gelben Tonnen umwirft und seinen Inhalt auf der Straße verteilt. Die Ziegen freut´s. Der herangewehte Plastiksack kommt gerade recht, um den Schwermut beim Gedanken an launige Dorf-Spaziergänge zu vertreiben, die den Ziegen-Frauchen bei diesem Wetter nicht in den Sinn kommen. Also rechts rangefahren, den Ziegen den Plastiksack entrissen. Die gucken. Und schauen noch lange nach, als das schädliche Leckerli im Kofferraum aus dem Sichtfeld entschwindet.