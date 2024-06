Graben

Aus dem Kreisverkehr in Lagerlechfeld wird eine Kreuzung

Der Kreisverkehr am Bahnübergang in Lagerlechfeld soll zur Kreuzung umgebaut werden.

Plus Nächstes Jahr werden die Förderanträge für den Umbau eingereicht. Ärger gibt es in Graben wegen des verzögerten Glasfaserausbaus. Wie es jetzt weitergehen soll.

Von Hieronymus Schneider

In der Gemeinderatssitzung In Graben wurden jetzt gleich mehrere wichtige Projekte auf den Weg gebracht. dazu gehört der Ausbau der Bahnhofstraße in Lagerlechfeld. Bürgermeister Andreas Scharf brachte die wichtigsten Ergebnisse aus einem Gespräch bei der Regierung von Schwaben mit in die Sitzung. Demnach sei der kombinierte Rad- und Gehweg von der Umspannstation bis zur Park-and-Ride-Anlage auf jeden Fall förderfähig. Die aktuelle Quote betrage etwa 70 Prozent der förderfähigen Kosten.

Auch der Umbau des Kreisverkehrs vor dem Bahnübergang in eine Kreuzung wurde als förderfähig erachtet, wenn die Notwendigkeit durch ein Verkehrsgutachten und einer Stellungnahme der Polizei bestätigt wird. An der Kreuzung hätten Verkehrsteilnehmer Vorfahrt auf der Jahnstraße, die Lazarett- und Bahnhofstraße wären untergeordnet. Für die Fahrbahn der Bahnhofstraße müsse erst eine Baugrunduntersuchung klären, inwieweit eine Sanierung dringend notwendig sei. Deshalb beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass das Büro Steinbacher Consult eine Bestandsvermessung und Baugrunduntersuchung in die Wege leiten soll. Die Kosten für die Vermessung und den Bestandsplan belaufen sich auf knapp 7.000 Euro. Weil nach Erstellung des Baugrundgutachtens noch wichtige Entscheidungen zu treffen sind, kann der Förderantrag vermutlich erst nächstes Jahr eingereicht werden.

