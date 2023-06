Graben

Das Erscheinungsbild der Gemeinde Graben verändert sich

Der kleine Dorfplatz an der Fuggerstraße soll eine deutliche Aufwertung erfahren.

Plus Mehrere Maßnahmen zur Ortsgestaltung werden in der Gemeinderatssitzung in Graben diskutiert. Die Gemeinde-App erfährt positive Resonanz.

Von Uwe Bolten

Anpassungen am Erscheinungsbild der Kommune, und nicht wie in letzter Zeit üblich die große Energiepolitik, standen im Mittelpunkt der aktuellen Gemeinderatssitzung in Graben. Nach diversen Ortsterminen bei einer Radtour des Gremiums galt es, die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen.

Der kleine Dorfplatz mit Brunnen an der Fuggerstraße soll durch einen Sichtschutz von der Straße deutlicher getrennt werden, durch die Entnahme der Granitstufen und Abflachung des Zugangs wird die Anlage barrierefrei. „Ebenso können wir durch einen schmalen Zugang von Norden, der anschließenden Teilung des Weges sowie die Installation von Sitzgelegenheiten mit Tisch den Platz attraktiver machen“, fasste Bürgermeister Andreas Scharf die auf Vorschlägen der Grüninselgruppe gemachten Änderungen zusammen.

