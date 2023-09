Graben

Mann aus Graben veröffentlicht Fotokalender: Blick in das Gesicht der Tiere

Plus Mit seinem Fotokalender „Hautnah – Federnah“ veröffentlicht Peter Wintersberger aus Graben einen Fotokalender mit faszinierenden Tiermotiven.

Von Uwe Bolten

Der Braunbär steht hoch aufgerichtet, seine Vorderläufe hängen locker neben dem Körper, der Kopf ist leicht geneigt, die Augen weit geöffnet, die Ohren aufgerichtet. Wäre das Tier ein Mensch, könnte der Betrachter dem Säugetier einen neugierigen, leicht erstaunten Gesichtsausdruck unterstellen. Der passionierte Naturfotograf Peter Wintersberger aus Graben hat bewusst dieses Bild als Titel seines kürzlich erschienenen Fotokalenders „Hautnah – Federnah“ gewählt. „Für mich kommt dieses Bild meiner Intention, den Tieren ins Gesicht zu schauen, am nächsten“, erzählt der seit 2002 in Graben beheimatete autodidaktische Fotograf.

Ab sofort ist der Kalender vom Grabener Naturfotografen Peter Wintersberger mit faszinierenden Einblicken in die Tierwelt erhältlich. Foto: Uwe Bolten

Der 1969 in Illertissen geborene Wintersberger fotografiert schon seit seiner Kindheit, anfangs noch eher ohne thematische Bindung. Seine Liebe zur Natur setzte er dann mit seinem Beruf als Förster um, die Naturfotografie wurde sein Steckenpferd; thematische Projekte rückten in den Vordergrund. Auf unzähligen Reisen um den Globus lichtete er die Schönheiten der Natur und Tiere in ihrer ursprünglichen Umgebung ab. Tausende Fotos sammelten sich in seinem Archiv an. „Dann kam die Idee, für Freunde und Bekannte als Weihnachtsgeschenk Fotokalender zu fertigen, die gut ankamen. Da war der jetzige Schritt zur Veröffentlichung eines solchen Werkes nicht mehr weit“, erzählte er rückblickend.

