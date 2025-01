Gewerbegebiet von Graben nahe Amazon: Silo-Brand ist gelöscht

Als am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr die Feuerwehren in Graben und Schwabmünchen zu einem Brand im Gewerbegebiet von Graben alarmiert wurden, war ihnen noch nicht klar, dass ein ganz besonderer Einsatz bevorsteht. Ein Siloturm, gefüllt mit Sägespänen, brannte. Das Problem dabei: Das Silo konnte nicht einfach geöffnet und die Späne gelöscht werden. „Dann droht eine Explosion“, erklärte Kreisbrandrat Christian Kannler am Samstagabend. Die Holzspäne weiter kokeln zu lassen, war auch keine Option. Die Lösung des Problems hieß Stickstoff.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbegebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis