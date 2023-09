Ein Ehrengrab für den Grabener Altbürgermeister

Bürgermeister Andreas Scharf blickt in der Sitzung des Gemeinderates auf das Leben seines Vorgängers Hans Winkler zurück. Es standen weitere Themen auf der Agenda.

In einer kurzen Rückschau von Bürgermeister Andreas Scharf im Kreise der Gemeinderäte gedachte das Gremium Altbürgermeister Hans Winkler, der im August dieses Jahres verstarb (wir berichteten). „Seine Tatkraft und sein Ideenreichtum während seiner 24-jährigen Amtszeit haben Graben geformt und den Weg in die Zukunft gewiesen“, fasste das heutige Gemeindeoberhaupt zusammen. Einstimmig wies der Gemeinderat Hans Winkler ein Ehrengrab zu, da er sich in hervorragender Weise um das öffentliche Wohl der Gemeinde Graben verdient gemacht hat.

Grundschule benötigt 34 Tablets

Die Grundschule hatte für die weitere Digitalisierung einen Bedarf von 34 zusätzlichen Tablets angemeldet, deren Gesamtkosten sich auf rund 20.000 Euro belaufen. „Nach Auskunft des Ministeriums für Digitales gibt es eine Zusage des Bundes, 2024 einen Digitalpakt 2.0 auf den Weg zu bringen“, berichtete Bürgermeister Andreas Scharf dem Gremium. Die Förderungssumme lag bisher bei 90 Prozent. Der Rat war sich einig, die Beschaffung so weit zurückzustellen, bis Klarheit über die zu erwartende Förderungssumme bestehe.

Neue Kleidercontainer in der Angerstraße geplant

„Der Kreisverband Augsburg-Land des Bayerischen Roten Kreuzes fragt derzeit in Kommunen der Region nach Möglichkeiten an, Altkleider-Container aufzustellen in den Gemeindegebieten aufzustellen“, leitete Scharf den nächsten Tagesordnungspunkt ein. Die Erlöse seien zur Finanzierung lokaler sozialer Projekte vorgesehen. Der Gemeinderat stimmte den Standorten zu, jeweils neben den Glascontainern Angerstraße und Bahnhofstraße. „Da dort schon Altkleider-Container anderer Organisationen stehen, können sich die Bürger vor Ort aussuchen, wem sie ihre Spende zukommen lassen wollen“, schloss Bürgermeister Andreas Scharf.