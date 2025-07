Ein Konzertabend voller musikalischer Erinnerungen

„Santana and Friends“ erlebte das Gräbinger Publikum im ausverkauften Kulturzentrum. Die Band Momentensammler in Rock-Besetzung, gemeinsam mit dem Sänger und Gitarristen Andi Schönfeld, ehrte mit Songs wie „Leyla“ und „I shot the sheriff“ Eric Clapton, der an diesem Tag seinen 80. Geburtstag feierte. Bei den großen Songs von Carlos Santana wie „Samba pa ti“, „Europa“ oder auch Pink Floyds „Wish you were here“ traten kraftvolle, einfühlsame Gitarrenklänge nach vorn und fesselten das Publikum.

