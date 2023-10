Graben

vor 32 Min.

Gemeinde Graben vergibt neue Bauplätze

Plus Während die Kommune mit der Vergabe von neuen Bauplätzen die Entwicklung vorantreibt, bremst die Telekom mit ständigen Verschiebungen des Glasfaserausbaus den Weg in die Zukunft aus.

Von Uwe Bolten

Die Gemeinde Graben will die Wohnmarktlage verbessern und die Schaffung von Wohnungseigentum fördern. Die stark gestiegenen Baulandpreise und Baupreise erschweren es der ortsansässigen Bevölkerung zusehends, Baugrundstücke zu einem erschwinglichen Preis zu erwerben. Der Gemeinderat sieht es deshalb als seine Aufgabe an, der örtlichen Bevölkerung weiterhin Baugrundstücke im Einheimischen-Modell zu einem ermäßigten Preis anzubieten. Dazu hat das Gremium Vergaberichtlinien festgelegt, um bei der Anzahl der Bewerber aus Graben eine möglichst objektive Entscheidung bei der Vergabe gemeindlicher Bauplätze treffen zu können. Ein Fragebogen und die Vergaberichtlinien können ab sofort bei der Gemeinde angefordert oder per Internet bis 30. November heruntergeladen werden.

Darauf kommt es bei der Vergabe in Graben an

Antragsberechtigt seien Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben und noch kein Wohnungseigentum in der Kommune besitzen, so Bürgermeister Andreas Scharf auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Weiterhin muss eine Finanzierungsbestätigung eines Kreditinstituts vorliegen. Näheres regeln die Vergaberichtlinien. Als Vergabekriterien gelten beispielsweise die zeitliche Dauer des bisherigen Wohnsitzes in der Gemeinde, ehrenamtliches Engagement im kommunalen Bereich und Anzahl der Kinder. Auch Behinderungen sowie pflegebedürftige Angehörige würden im Punktesystem betrachtet. „Weiterhin verpflichten sich die Bewerber, im Falle eines Zuschlags, innerhalb eines Jahres nach Beurkundung des Grundstückskaufs einen Bauantrag vorzulegen“, so Scharf weiter. Auch dürfe das Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach Bezugsfertigkeit nicht ohne Zustimmung der Gemeinde weiterverkauft werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

