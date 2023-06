Gemeinderatsmitglieder heben die Hand für 17 Millionen Euro

Neben der Verabschiedung des Jahreshaushalts dominierten erneut Themen der erneuerbaren Energiegewinnung sowie deren bürokratischen Hürden die Beratungen in Graben.

Die Haushaltsberatungen für das aktuelle Jahr beschrieb Bürgermeister Andreas Scharf auf der aktuellen Gemeinderatssitzung als stabil kalkuliert. „Seit Jahren bleiben die Einnahmen aus Einkommens- und Gewerbesteuern konstant. Jedoch bleibt von den beiden Steuerarten nicht alles in Graben. Von den rund 5,55 Millionen Euro Steuereinnahmen werden allein 2,7 Millionen Euro als Kreisumlage abgeführt werden - das ist jeder zweite Euro“, fasste er zusammen und stellte zugleich fest: „Wir leben sehr stark von den Gewerbesteuern. Ohne diese würden wir uns sehr schwertun“.

Beim Verwaltungshaushalt stellte sich eine Reduzierung von rund 300.000 Euro durch den Wechsel der Trägerschaft für die Kinderbetreuung ein. „Diese Ersparnis geht aber durch die allgemeinen Kostensteigerungen wieder verloren“, unterrichtete Kämmerer Christoph Sättler die Ratsmitglieder. Der Bereich der sozialen Sicherung wird kalkulatorisch mit etwas mehr als 1,8 Millionen Euro „der größte Brocken“, wie der Bürgermeister unterstrich. Gesamt schlägt der Verwaltungshaushalt, also alle zum Betrieb der Kommune notwendigen Bereiche, mit rund 9,6 Millionen Euro zu Buche. Im Vermögenshaushalt, mit 7,7 Millionen beziffert, sind alle immobilen Werte und Investitionen der Kommune zusammengefasst. Einstimmig billigte der Rat die Vorlage, Bürgermeister Andreas Scharf kommentierte: „Jetzt habt ihr für über 17 Millionen Euro die Hand gehoben“.

In der jüngsten Gemeinderatsitzung in Graben wurde der Haushalt beraten. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symboldbild)

Neben dem Haushalt wurde erneut das Thema Energie eingehend beraten. Die Gründung des regionalen Energiewerks Lech-Wertach-Stauden stößt neben anderen Kommunen auch in Graben auf Zuspruch. Einstimmig bekundete das Gremium sein Interesse, sich bei einem solchen gemeinsamen Kommunalunternehmen zu beteiligen.

Flächen neben der B17 nicht privilegiert für Bau von Photovoltaik-Anlagen

Die Nutzung von ökologischen Ausgleichsflächen oder Flächen über Sickerbecken für Photovoltaik-Anlagen ist nach Auskunft des Landratsamtes aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zulässig. Durch eine Änderung des Bebauungsplanes, und damit die Folge einer rechtlichen Klärung, könnte dem Rathauschef zufolge zumindest bei Anlagen über Sicker-Becken Bewegung in die aus seiner Sicht verwaltungsrechtlichen Bremsen beim Ausbau mit erneuerbaren Energien kommen. Einstimmig folgte der Rat dem Vorschlag und billigte eine dementsprechende Änderung der Bebauungspläne L 24 (Gewerbegebiet an der A 30) und L 25 (Gewerbegebiet Via Claudia).

Das Bauministerium hat entgegen der Ansicht des Landratsamtes festgelegt, dass die B17 nicht als Autobahn gilt. „Eine Autobahn ist nur da, wo blaue Schilder stehen, egal wie die Strecke ausgebaut ist“, fasste Scharf zusammen. Damit seien die Flächen neben der Strecke nicht als privilegiert für den Bau von Photovoltaik-Anlagen anzusehen. Es bedürfe daher einer Darstellung im Flächennutzungsplan, wenn sich das Gremium die Option der Nutzung offenhalten wolle.

Interesse an Wärmenetz für Graben und Lagerlechfeld

Die Nutzung von Erdwärme beurteilte das Gremium grundsätzlich positiv und meldete Interesse an einem Wärmenetz für Graben und Lagerlechfeld an. Gleichzeitig sollte dem Ministerium aber mitgeteilt werden, dass man die Erlaubnis nicht einem Antragsteller allein für den gesamten Bereich erteilen sollte, sondern das Recht zur Erkundung nach Möglichkeit auf mehrere Antragsteller aufteilen sollte. Für die Gemeinden hätte das den Vorteil, dass ein Wettbewerb stattfinden und nicht ein Unternehmen die Konditionen bestimmen könne.

Einstimmig beschloss der Rat die Neuanschaffung von Atemschutzgeräten. Die Ausrüstung der Atemschutzgeräteträger wird seit Jahren von der Stadt Schwabmünchen gereinigt und gewartet, die jetzt aufgrund einer Normänderung der Geräte eine Umstellung vornimmt. In Graben soll die Umstellung in zwei Stufen 2023 und 2024 mit je vier Gerätesätzen vorgenommen werden. Einschließlich Funk- und Ersatzausstattung schlägt jede Phase mit 2100 Euro zu Buche.