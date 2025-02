Groovige Soulmusik der „Mufuti Twins & The Three Drummers“

Zwischen Wohnzimmerkonzert und Saalveranstaltung: Groovige Soulmusik bekamen die Gäste am Sonntagabend im Kulturzentrum geboten. Die „Mufuti Twins & The Three Drummers“ tauchten ihr Publikum ein in Selfmade-Soul und Groove-Musik. Die „Three Drummers“ wechselten immer wieder Instrument und Position auf der Bühne, während Uli Fiedler und Frontmann Christofer Kochs mit Gitarren und auch Mundharmonika als „Twins“ aufspielten. Auch wurde das Rätsel um den Ursprung des Bandnamens „Mufuti“ bei dieser Vorstellung gelöst: Es ist die Abkürzung von „Multifunktionstisch“, dem Misch- und Steuerungstisch im Musikstudio.

Petra Manz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kulturzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnzimmerkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis