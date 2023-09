Hoch hinaus geht es auf der Gräbinger Wiesn

Die Gräbinger Wiesn lockt zahlreiche Besucher zum Festplatz. Neben den Abenden im Festzelt nutzen hauptsächlich Familien die Angebote auf der Spielwiese.

Begeisterung machte sich am Wochenende quer durch die Besucherschar der "Gräbinger Wiesn" breit. Beginnend mit der obligatorischen Bierprobe auf dem Rathaus, dem anschließenden Umzug zum Festgelände sowie dem Tag der Vereine und Betriebe im Festzelt, besser bekannt als „Nacht in Tracht“, folgte am Samstag der große Familientag, den mit der Party „Graben rockt“ sein Ende fand.

„Das Fest wird ohne Festwirt in Eigenregie der Arbeitsgemeinschaft Volksfest mit unverzichtbarer Unterstützung von Vereinen, Organisationen und dem gemeindlichen Bauhof durchgeführt. Knapp 100 ehrenamtliche Helfer in allen Bereichen werden uns allen das Feiern ermöglichen. Auf eine friedliche, gemütliche und stimmungsvolle Wiesen“, so die Eröffnungsworte des Bürgermeisters Andreas Scharf bei der Bierprobe.

Angeführt vom Musikverein Graben macht sich der Festumzug auf den Weg zum Bierzelt. Foto: Uwe Bolten

Diese Wünsche sollten sich erfüllen, bis auf kleinere Zwischenfälle gab es nichts Auffälliges zu vermelden. Der Musikverein Graben spielte seine klassischen Bierzeltstücke zur „Nacht in Tracht“ in gewohnt souveräner Weise, zum ersten Mal unter Sandra Mezger und Philipp Hammer, im nicht ganz gefüllten Festzelt auf.

Zum „Wiesenwetter hoch drei“, so ein Besucher aus Graben, startete der Familientag mit einem Riesenangebot vor allem für die Kinder und Jugendlichen. In Zusammenarbeit von der Jugendpflege Lechfeld, der Jugendfeuerwehr Graben und dem Erlebnispädagogik-Anbieter „plan los Touren“ warteten beispielsweise Kisten-Kraxeln, Hüpfburg, Großdosen-Werfen, ein Feuerwehrparcours, Bumperballs, Kinderschminken und eine kinderfreundliche Cocktail-Bar darauf, entdeckt und ausprobiert zu werden. Neben den Angeboten auf der großen Spielweise neben dem Kulturzentrum warteten Kamel- und Ponyreiten auf Interessierte. Besondere Erlebnismomente für die Erwachsenen vermittelten die Mitflüge in einem Ultra-Leichtflugzeug des Vereins Coolschranxx Skydive, der dieses Jahr eine Rekordnachfrage verzeichnete.

83 Bilder Volksfest in Graben: Das sind die besten Bilder der Gräbinger Wiesn Foto: Uwe Bolten

Kinder klettern auf Wasserkisten sieben Meter hoch

Bei den Spielstationen führte das Kisten-Kraxeln definitiv Beliebtheitsliste an. Die in die Dunkelheit hinein versuchten sich mutige Kletterer darin, angeseilt Wasserkisten hochzuklettern. Bis zum Abbau der Station schafften es insgesamt vier Kinder und Jugendliche, die maximale Höhe von 20 Wasserkisten, das entspricht einer Höhe von sieben Metern, zu meistern. „Hätten wir noch mehr Kisten vor Ort gehabt, wären sie bestimmt noch höher gekommen“, kommentierte Manuel Fischer, Betreiber von „plan los“.

Ebenfalls während des Nachmittags zeigten kleine Tanzbegeisterte des TSV Graben ihr Können, bevor die älteren Sport-Tanzgruppen des Vereins das Publikum zu einer fantasievollen Weltreise einluden.

Ein vielfältiges Spielangebot sorgte am Samstagnachmittag für viel Freude bei den Kindern. Foto: Uwe Bolten

Mit der Band „Tequila“, mittlerweile mit Kultstatus bei „Graben rockt“ startete der abendliche Programmteil, der besonders das Partyvolk ansprach. Mit Liedern wie „Stand by me“ und „Fürstenfeld“ dauerte es nur wenige Minuten, bis die Bierbänke in Stehplätze verwandelt wurden und bis Mitternacht einiges an rhythmischen Bewegungen des Feiervolks aushalten mussten.

„Mein Wunsch bei der Eröffnung hat sich erfüllt. Es war eine stimmungsvolle, friedliche Wiesn, ein echtes Dorffest von Gräbingern für Gräbinger. Es war für jeden etwas dabei. Es gab zahlreich begeisterten Zuspruch und den Wunsch, dass es nächstes Jahr wieder eine Wiesn geben soll“, resümierte Bürgermeister Andreas Scharf abschließend die zweitägige Veranstaltung.