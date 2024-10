Kinder Lesen für Kinder: Ein Vorleseabend in der Bücherei

Am Mittwochabend fand im Rahmen der „Woche der Büchereien“ eine Kinderlesung in der Bücherei Graben statt. Unter dem Motto „Kinder lesen für Kinder“ traten sechs junge Vorlesetalente ans Mikrofon und lasen aus ihren Lieblingsbüchern vor. Zahlreiche Besucher – Eltern, Geschwister, Freunde und vor allem viele Kinder – lauschten gespannt den Geschichten, die die kleinen Leserinnen und Leser vorbereitet hatten. Von aufregenden Abenteuern über fantasievolle Welten bis hin zu humorvollen Momenten war für jede Altersgruppe etwas dabei. Die sechs Kinder, die an diesem Abend auftraten, hatten ihre Lieblingsbücher sorgfältig ausgewählt und ihre Texte mit viel Begeisterung und Hingabe vorbereitet. Am Mikrofon zeigten sie ein beeindruckendes Talent, ihre Geschichten lebendig werden zu lassen. Jedes Kind las auf seine ganz eigene, charmante Weise vor, und die Zuhörer wurden schnell in die Welt der Erzählungen hineingezogen. Die Organisatoren der Veranstaltung zeigten sich sehr zufrieden mit dem Abend. „Es ist großartig zu sehen, wie viel Freude die Kinder am Lesen und am Vortragen ihrer Lieblingsgeschichten haben. Veranstaltungen wie diese fördern nicht nur die Leselust, sondern auch das Selbstbewusstsein der Kinder“, erklärte die Büchereileiterin. Besonders die jüngeren Zuhörer waren von den Vorlesekünsten der Gleichaltrigen beeindruckt. Einige der Kinder im Publikum wurden sogar inspiriert, sich im Anschluss Bücher auszuleihen, die sie zuvor noch gar nicht kannten. Der Vorleseabend „Kinder lesen für Kinder“ erwies sich somit als voller Erfolg und zeigte, wie Literatur Menschen jeden Alters verbindet. Die Bücherei plant bereits, diese Veranstaltung im kommenden Jahr zu wiederholen – mit neuen Geschichten, die darauf warten, entdeckt zu werden.

