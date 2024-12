Kinderstreich? Unbekannte zünden Feuerwerk in Kirche und verschmutzen Orgel

Chaos und Schaden angerichtet haben Unbekannte in der Kirche. Im Zeitraum zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag wurde laut Polizei in der Landsberger Straße in Graben von einem oder mehreren unbekannten Tätern der Boden in der Versöhnungskirche durch Abbrennen eines Tischfeuerwerks stark verschmutzt. Weiter wurden Kerzen entzündet, Mikrofone eingeschaltet und die Orgel verschmutzt. Ob ein Sachschaden eingetreten ist, kann derzeit noch nicht sicher angegeben werden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Insbesondere werden zwei Kinder im Alter von etwa 12 bis 13 Jahren gesucht, die bei der Kirche gesehen wurden. (mjk)

