Krimi-Genuss und italienisches Ambiente in Graben

Doro Ritter, die in der kulinarischen Krimireihe der Königsbrunner Autorin Gudrun Grägel am Gardasee regelmäßig auf Mörderjagd geht, ermittelt bereits in ihrem fünften Fall. In der Bücherei Graben las Anna Biedermann aus „Bellinilügen“, dem neuesten Band der Reihe über die junge Köchin, die den dunklen Machenschaften mit Witz und Charme auf die Spur kommt. Organisiert von der Bücherei Graben und Kulturpur sorgte italienische Musik von den „Momentensammlern“ und ein kulinarisches Ambiente für das passende Flair. Der Initiator, Bürgermeister Andreas Scharf, interviewte Gudrun Grägel auf der Bühne. Sie war begeistert: „Die Lesung von Anna ist für mich etwas ganz Besonderes.“