Modellbahnen faszinieren Jung und Alt

Ziemlich genau zum Tag der Gründungsversammlung im Jahr 2009 feierte der Modellbahnclub (MBC) Lechfeld sein 15-jähriges Bestehen. „Damals waren es sieben Gründer, und in dieser Woche haben wir das 43. Mitglied aufgenommen“, sagte der Vorsitzende Wolfgang Sieger erfreut. Sein Stellvertreter Norbert Köller würdigte dessen Wirken zum Zusammenhalt und zur Weiterentwicklung des Vereins. Zum Jubiläum öffnete der MBC Lechfeld am Samstag und Sonntag seine Türen und zeigte die vereinseigenen Anlagen in den Kellerräumen der Hans-Winkler-Sporthalle in Lagerlechfeld.

Am Bahnhof Lagerlechfeld gibt es immer etwas zu richten.

An beiden Tagen war auch die gesamte Sporthalle als „Modellbahnbörse“ mit attraktiven Verkaufstischen und Ausstellungsanlagen mehrerer Händler voll belegt. Dort konnten die Besucher in Ruhe stöbern und noch etwas für die eigene Modellbahn kaufen. Grabens Bürgermeister Andreas Scharf erinnerte sich bei der Eröffnung an seine eigene Jugend, in der fast jeder Junge eine Modelleisenbahn hatte und es immer um die Markenfrage „Märklin oder Fleischmann“ ging. Scharf ging auch auf die gelungene Nutzung der Vereinsräume ein: „Hier waren ja früher die Duschen für die Sportler, die beim Umbau wegen der Feuchtigkeit nach oben verlegt wurden und da stellte sich die Frage, was mit dem Keller gemacht werden soll. Für die Modellbahnfreunde war das die ideale Lösung, nachdem ihr früheres Vereinsheim im Alten Lazarett wegfiel.“

Hier ist es immer Winter: Der MBC hat auch eine Winter-Eisenbahn.

Rechtzeitig zum runden Geburtstag hat der MBC Lechfeld Zuwachs bekommen. Eine große Modulanlage mit 29 Teilen wurde von den Modellbahnfreunden St. Canisius in Augsburg nach Lagerlechfeld verlegt. Das dort genutzte Gebäude wurde von der Canisius-Kirche an die Stadt Augsburg verkauft und die Modellbahnfreunde mussten ausziehen. Nun wurde die stattliche Anlage, die einen Streifzug durch Deutschland von der Küste bis zu den Bergen darstellt, in der Kegelbahn der Sporthalle aufgebaut und zum Laufen gebracht. Peter Breit, der in beiden Vereinen vertreten ist, brachte den Wechsel der Bahn und einiger Mitglieder zustande.

Leidenschaft für alle Generationen: Vater und Tochter bewunderten die Modelleisenbahn.

Das Prunkstück des MBC Lechfeld, die H0-Anlage des Bahnhofs Lagerlechfeld in den 1070er-Jahren, wird stetig erweitert. Wolfgang Sieger verweist mit Stolz darauf, dass jedes Teil in Handarbeit selbst gebaut worden sei und nicht ein gekaufter Baum darauf stehe. Nun wird am südlichen Ende noch eine Tankstelle dazu gebaut, wie sie früher an der alten B 17 stand. Damit wird der Bereich „Lagerlechfeld“ abgeschlossen. Nach der Kurve fährt schon jetzt ein Milchzug von einer Großmolkerei in Richtung Allgäu. Die anschließende Gegengerade befindet sich noch im Rohbau. Dort wird eine Allgäuer Landschaft entstehen.

Ein Bähnle erfreute die Kinder.

Die Ausstellung wurde von Menschen jeden Alters gut besucht, denn die Faszination der Modelleisenbahn kennt keine Altersgrenzen. Die Kinder konnten sich vor der Sporthalle auch auf die Kindereisenbahn „Tom‘s Bähnle“ aus Schmiechen bei Blaubeuren setzen und einige Runden drehen. Für die Verpflegung der vielen Gäste sorgte der Modellbahnclub selbst.