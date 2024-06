Unbekannte beschädigen Sichtschutzzaun

500 Euro Schaden an einem Zaun verursacht ein Unbekannter oder eine Unbekannte in Graben.

Ein Sichtschutzzaun in der Heimbachstraße in Graben ist beschädigt worden. Laut Polizei fand die mutwillige Aktion in der Zeit von Freitag, 21. Juni, bis Montag, 24. Juni, statt. Der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin verursachte einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)