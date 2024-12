Weihnachtsspezial-Konzert der Gräbinger Musikszene

Ein vielfältiges Programm mit Songsequenzen auf Deutsch, Englisch, mal weihnachtlich, mal nichtweihnachtlich, rockig, jazzig oder konventionell unterhielt die Gäste beim Weihnachtsspezial-Konzert im Gräbinger Kulturzentrum. Mit der „Christmas-Band“, die die verschiedenen Band-Formationen der Gräbinger Musikszene vereinte, bereiteten die Initiatoren der Kulturpur-Lechfeld-Initiative den Gästen einen abwechslungsreichen Jahresausklang.

Gemeinsam oder in neuer Mischung traten die Momentensammler auf mit Bene Hartmann am Schlagzeug, Dieter Botzenhardt am Keyboard, Andi Scharf am Bass, Heiner Lehmann und Rock ‚n‘ Roll-Mann Gerhard Baier an der Gitarre, Wolfi Weber, Trompete, Nina Sirch, Hebbe Heim am Schlagzeug, Vicky Konrad, Gitarre oder Sängerin Sabine Olbing. Schöne Solos der einzelnen Musiker und Gesangsinterpreten wurden mit langanhaltendem Beifall honoriert.