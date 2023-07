Graben

06:15 Uhr

Zwei junge Musiker geben in Graben den Takt vor

Plus Mit Sandra Mezger und Philipp Hammer verfügt der Musikverein Graben nun über zwei neue Orchesterleiter aus den eigenen Reihen. Was junge Menschen in die Führungsverantwortung treibt und worin die Liebe zu Blasmusik liegt.

Von Uwe Bolten

Der Musikverein Graben suchte nach dem Weggang von Ewald Brückner im Jahr 2019 und der kommissarischen Stabführung durch Michaela Knie einen neuen musikalischen Leiter für die Vereinsarbeit. Nach mehreren Versuchen konnte Vereinsvorsitzender Meinrad Brugmoser zum Frühjahrskonzert 2023 Sandra Mezger und Philipp Hammer aus dem Kreis der vereinseigenen Musiker als neue Dirigenten vorstellen, die bei der Serenade am kommenden Sonntag den ersten Auftritt in eigener Verantwortung vor sich haben.

Meinrad Brugmoser (Mitte), Vorsitzender des Musikvereins Graben, freut sich sehr über die neuen Dirigenten Philipp Hammer und Sandra Mezger. Foto: Uwe Bolten

Der 21-jährige Industriekaufmann Philipp Hammer kam im Alter von neun Jahren nach einem Schnuppertag beim Musikverein Graben zur Posaune. „Das Instrument hat mich damals schon überzeugt“, sagte er. 2013 legte er erfolgreich die Prüfung zum Musikerleistungsabzeichen D1 ab. Seitdem entwickelte er sich ständig weiter. Der vorläufige Abschluss seiner musikalischen Entwicklung stellte das Ende der rund 100-stündigen Ausbildung zu Blasorchesterdirigenten dar.

