Zwei neue Dirigenten feiern Premiere beim Frühjahrskonzert in Graben

Plus Der Musikverein Graben präsentiert zwei junge Talente mit Taktstock in Lagerlechfeld. Das Publikum ist begeistert von dem bunten Melodienreigen.

Zwei Überraschungen hielt der Abend für die rund 100 Zuhörer des Frühjahrskonzerts in der Lagerlechfelder Sporthalle bereit. Mit dem 20-jährigen Philipp Hammer und der gleichaltrigen Sandra Mezger stellt der Vorsitzende des Musikvereins Graben, Meinrad Brugmoser, zwei Musiker vor, die in Zukunft im Blasorchester den Taktstock führen. Sie werden Michaela Knie entlasten, die nach Ende des Dirigats von Ewald Brückner vor drei Jahren den Taktstock als Übergangslösung übernahm. Hammer führte das 36-köpfige Blasorchester durch das emotionale, im Bolero-Stil gespielte "Glory of Love", Mezger widmete sich in ihrer Premiere den bekanntesten Liedern der US-Band Eagles. Beide überzeugten das Publikum und ernteten den verdienten Beifall.

Eingerahmt von kurzen, humorvollen und gleichzeitig informativen Moderationen führten Louis Stelzer, Manuela Hafner und Tanja Lupo die Gäste souverän durch das mehrstündige Programm. Zur Eröffnung stellte die elfköpfige Nachwuchsgruppe ihr Können unter Beweis. Die der Blasmusik zuträgliche Akustik der Sporthalle ließ die Register sauber erkennen, die sich unter der Leitung von Bettina Brugmoser mit Musik von Blues bis zum Surf-Sound der 1960er-Jahre zu einem Klangkörper vereinten und den Zuhörern herzlichen Beifall entlockten.

