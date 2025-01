Die neuen Schützenkönige bei der Eintracht Grimoldsried

Beim Schützenball der Eintracht-Schützen Grimoldsried wurden die Schützenkönige 2025 proklamiert. In der Jugendklasse setzte sich Lorenz Weimann (rechts) mit einem 155-Teiler vor Sebastian Baur und Paulina Jakob an die Spitze des Wettkampfes. In der Schützenklasse erzielte Stefan Klemmer mit einem sehr guten 19,9-Teiler das beste Blattl und sicherte sich damit vor dem Vorsitzenden Markus Rösler (78,4-Teiler) und Edith Klemmer (94,3-Teiler) die Königswürde. Nach der Übergabe von Schützenketten und Pokalen wurde der Ball traditionell mit dem Königswalzer eröffnet.

