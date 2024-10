Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus

Der Gospelchor „the sweet60s“ aus Landsberg ist am Sonntag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus, Bahnhofstraße 1, in Großaitingen zu Gast. Das Konzert findet zugunsten der bäuerlichen Familienberatung der Landvolkgemeinschaft Schwabmünchen statt. Wie der Name verrät, sind die Chormitglieder mindestens 60 Jahre jung. Sie treten mit dem Credo auf: Wir verschenken Lebensfreude! Wie sich diese in der Pfarrkirche äußert, kann man bei Songs wie „Hallelujah“, „Oh Happy Day“ oder „Amazing Grace“ erleben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

