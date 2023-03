Die Windkraft kommt künftig auch in Großaitingen an

Bei einer großen Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle wird über Standorte und Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an Windenergieanlagen informiert.

Diese besondere Gemeinderatssitzung war eine Mischung aus Informationsveranstaltung und Bürgerversammlung zum speziellen Thema „Windenergie der Gemeinde Großaitingen“. Wegen des großen Interesses wurde sie in die Mehrzweckhalle der Grundschule verlegt, und mehr als 30 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen.

Bürgermeister Erwin Goßner hatte als Referent Robert Sing vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Landsberg eingeladen. Sing wurde vom Begegnungsland Lech-Wertach mit der Machbarkeitsstudie für Standorte in der Region beauftragt. Er war an der Errichtung von Bürgerwindanlagen in Lamerdingen 2014 und Fuchstal 2016 beteiligt.

Sing erläuterte die Gründe für den Ausbau erneuerbarer Energien wie den Klimawandel, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und die dadurch steigenden Strom- und Gaspreise, sowie die Gesetzesänderungen seit November 2022. Diese haben zur Folge, dass Ausnahmen von der bestehenden 10H-Regelung eine Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergieanlagen ermöglichen. Dies geschehe durch Regionalpläne. Der Regionalplan Augsburg muss bis Ende 2027 1,1 Prozent und bis Ende 2032 1,8 Prozent seiner Fläche für Windenergie ausweisen. Möglichst sollen die 1,8 Prozent aber schon 2027 erreicht werden. Sollte dies der Regionalplan nicht schaffen, greife eine komplette Privilegierung.

Gemeinde will kommunale Selbstbestimmung und Bürgerbeteiligung an Windkraft

Die Gemeinde Großaitingen will das kommunale Selbstbestimmungsrecht ausüben und Flächen ausweisen. „Die Windkraft wird kommen, und wir wollen die kommunale Selbstbestimmung und eine Bürgerbeteiligung“, sagte Bürgermeister Goßner. Andernfalls könnten sich externe Unternehmen Grundstücke sichern und Projekte ohne das Einvernehmen der Gemeinde realisieren. Als bewährte und direkteste Form der Bürgerbeteiligung empfahl Sing die Unternehmensform „GmbH & Co. KG“ wie in Lamerdingen und Fuchstal. Das Geld bliebe im Dorf und die Wirtschaftlichkeit liege weit über den Erwartungen. Die zwei Windräder in Lamerdingen bringen einen Jahresertrag von etwa 12 Millionen Kilowattstunden. 96 Beteiligte haben Anteile gezeichnet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Als Standort kommen im Großaitinger Gebiet nur die westlichen Waldgebiete am Hang der Wertachleite infrage. Im östlichen Hochfeld Richtung Kleinaitingen werde der Militärflugplatz Lechfeld keine Ausweisung für Windenergieanlagen ermöglichen. Auf Fragen von Bürgern erklärte Sing, dass die Fläche für maximal zehn bis 14 Windräder geeignet sei. Das vorhandene Stromnetz sei für eine Einspeisung in dieser Größenordnung geeignet. Die Kosten für ein Windrad schätzte er inklusive Gutachten auf etwa acht Millionen Euro ein.

Die ersten Windräder könnten frühestens 2026 in Betrieb gehen

Für ein Windrad muss eine Fläche von 2500 Quadratmetern baumfrei bleiben, dafür muss eine Ausgleichsfläche von 3500 qm in der Nähe bepflanzt werden. Zu Bedenken wegen Lärm und Infraschall sagte Sing, dass diese spätestens in einem Kilometer Entfernung nicht mehr messbar seien und frühere falsche Gutachten inzwischen widerlegt wurden. Der Weg zu einem Bürgerwindprojekt führe über die Flächensicherung, Windmessung, artenschutzrechtliche Gutachten, Einholung von Angeboten und Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Genehmigungsantrag mit allen Gutachten beim Landratsamt, dann folge die Finanzierung. Mit dem Betrieb von Windenergieanlagen in Großaitingen könne laut Sing frühestens 2026 gerechnet werden.

Im Anschluss erteilte der Gemeinderat noch sein Einvernehmen zur Nutzungsänderung des als Mosterei genutzten alten Bauhofs in der Friedenstraße. Der Verein für Gartenbau und Landespflege will dort eine Kelterei einbauen. Am 1. April wird außerdem wieder die Flursäuberungsaktion mit Treffpunkt am Bauhof und abschließender Brotzeit durchgeführt.