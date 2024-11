Diesel-Diestahl in Großaitingen

Unbekannte Diebe haben aus mindestens zwei Lastwagen in Großaitingen Diesel abgezapft. Die Transportfahrzeuge waren im Krautgartenweg geparkt. Am Freitag gegen 22 Uhr wurde bemerkt, dass die Tankdeckel abgebrochen waren und aus den Tanks der Dieselkraftstoff abgesaugt wurde. Wie viele Liter genau fehlen, ist bisher nicht bekannt, berichtet die Polizei. Der Schaden an den beschädigten Tankdeckeln beläuft sich auf etwa 75 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

