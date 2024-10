Einbrecher scheitert in Großaitingen

In ein Einfamilienhaus in der Alpseestraße in Großaitingen wollte ein Unbekannter zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag einbrechen. Dies gelang ihm aber nicht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)

