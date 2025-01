Moderne Vereine: Josef Locher schreibt sein viertes Buch

Der 69-jährige Josef Locher war von Jugend auf Sportschütze in Großaitingen und brachte es vom Vereinsjugendsprecher bis zum Vizepräsidenten der Jugend im Deutschen Sportschützenbund. Dieses Ehrenamt übte er von 1969 bis 2013 aus, insgesamt war er 43 Jahre ehrenamtlich für die Schützenjugend tätig. Seine Erfahrungen und Erlebnisse hat er bereits in den Jahren 2018 und 2019 niedergeschrieben und im Januar 2022 mit dem Titel „Ein Buch vergisst nicht“ ergänzt.

Ein vielfältiges Werk für alle Vereine

In seinem vierten Buch „Der moderne Verein“, zeichnet er viele Möglichkeiten und Ideen auf, wie man einen Verein modern aufstellen und nach außen, aber auch nach innen präsentieren kann. „Mein viertes Buch ist ein vielfältiges Werk für alle Vereine geworden, nicht nur für Schützenvereine. Denn der jeweilige Verein sollte ja für jeden Dorf- oder Stadtbewohner interessant und attraktiv gestaltet werden“, sagt der Autor. Locher geht sowohl auf die erfolgreiche Mitgliederwerbung als auch auf die Vereinsbindung ein. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, ältere Vereinsmitglieder vernünftig zu beschäftigen und in alle Aktivitäten einzubinden. Die Senioren sind eine starke und wertvolle Säule, die aktiv eingegliedert werden sollte“, sagt der 69-Jährige aus Erfahrung. Als ehemaliger Jugendfunktionär spannt er in seinen Schemen und Beispielen den Bogen von der Jugendarbeit bis zu den Senioren. Mit seinem informativen und ideengebenden Buch möchte Josef Locher Möglichkeiten aufzeigen, wie Vereine ohne großen Aufwand zukunftssicher modernisiert und den Anforderungen gerecht werden können.

Sein Buch ist als Arbeitshilfe für Vereine gedacht und nicht verkäuflich. Josef Locher hat auf eigene Kosten eine Auflage von 800 Stücken drucken lassen und gibt diese kostenlos an Vereinsverantwortliche weiter. Interessierte sollen sich mit ihm unter der Telefonnummer 08203 / 1406 in Verbindung setzen.