Nahe Großaitingen wächst der Wald von morgen

Vorsichtig streicht André Dubetz über das zarte Pflänzchen. Er ist der Betriebsleiter der Freiherr von Lotzbeck'schen Güteradministration zwischen Reinhartshausen und Reinhartshofen. Kaum zehn Zentimeter hoch ist die Tanne, die sich ihren Weg durch das Moos gebahnt hat. Sie gehört zur neuen Generation im Lodzbeck'schen Wald, in dem seit mehreren Jahren ein klares Ziel verfolgt wird.