Großaitingen

vor 2 Min.

Neue Betreuungsplätze für Kinder: Großaitingen erweitert die Kitas

Plus Vor allem für die ganz kleinen Großaitinger werden jetzt Betreuungsplätze gebraucht. Beide Kindertagesstätten sollen deshalb erweitert werden.

Von Hieronymus Schneider

Die beiden Großaitinger Kindertagesstätten St. Nikolaus und St. Walburga sind ausgelastet. Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt jedoch stetig weiter an. "Die Kleinkindbetreuung hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Steigende Lebenskosten sowie Mieten- und Darlehensbelastungen führen dazu, dass immer mehr Familien auf ein Zweiteinkommen angewiesen sind“, sagte Bürgermeister Erwin Goßner in der Gemeinderatssitzung.

