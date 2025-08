Das Großaitinger Baugebiet Bodenseestraße wird erweitert

Das Großaitinger Baugebiet an der Bodenseestraße wird um 35 Parzellen erweitert. Das hat der Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung beschlossen. Der Bebauungsplan „Südwestlich Bodenseestraße“ wurde von Mitte Januar bis Mitte Februar erneut zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange ausgelegt. Das Ergebnis wurde nun von Werner Dehm und Tobias Mögerlein vom Augsburger Planungsbüro Opla im Gemeinderat vorgestellt. „Wegen eines ausstehenden Artenschutzgutachtens habe sich das Verfahren etwas verzögert, es ergaben sich aber keine neuen Erkenntnisse“, stellte Dehm fest. Bedenken hinsichtlich gefährdeter Arten wurden nicht erhoben und der bestehende Hochwasserschutz wurde für ausreichend befunden. Auf Antrag von Franz Wilhelm (CSU) wurde die Ausrichtung der Häuser in der nördlichen Zeile nicht festgeschrieben. Der Bebauungsplan mit fünf Abschnitten und etwa 35 Parzellen wurde einstimmig gebilligt und als Satzung beschlossen.

Ein Plan definiert die Entwicklungsziele

Auch der Rahmenplan der innerörtlichen Entwicklung wurde nach einem längeren Prozess der Beteiligung nun abgeschlossen. Darin werden die wesentlichen Entwicklungsziele der Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen unter Erhalt der prägenden Strukturen und der Grünflächen im Singold-Talraum definiert. Der Gemeinderat beschloss den Rahmenplan als informelles Steuerungselement zur künftigen inneren Siedlungsentwicklung einstimmig. Der Rahmenplan wird auf der Gemeinde-Homepage veröffentlicht.

Zur Anpassung der Gemeindesatzungen aufgrund des Modernisierungsgesetzes des Bayerischen Landtags wurde festgestellt, dass die bisherige Einfriedungssatzung weiterhin Bestand hat. Handlungsbedarf besteht aber bei der Frage, ab welcher Größe von Wohnanlagen Spielplätze vorgeschrieben werden. Diese Regelung wurde aus der Bayerischen Bauordnung herausgenommen. Die Gemeinden können aber eigene Spielplatzsatzungen erlassen oder auf diese Vorschrift verzichten. Weil Großaitingen als ländliche Gemeinde über ein mehr als ausreichendes Angebot an Spielplätzen verfüge, empfiehlt die Verwaltung den Erlass einer Spielplatzsatzung nur dann, wenn diese ein Ablöseangebot enthält. Diese Ablöse soll zweckgebunden in die Herstellung und Unterhaltung kommunaler Spielplätze investiert werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer Satzung bis zur nächsten Sitzung am 16. September.

Die bestehende Stellplatzsatzung tritt aufgrund der Gesetzesänderung ab Oktober außer Kraft. Um die Frage der erforderlichen Stellplätze bei Bauvorhaben auch künftig zu regeln, muss eine neue Satzung nach den Vorgaben der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung erlassen werden. Geschäftsleiter Jürgen Ohler legte bereits einen Satzungsentwurf vor. Dieser wurde vom Gemeinderat mit geringfügigen Änderungen beschlossen, weil die Regelung von Kfz- und Fahrradabstellplätzen für notwendig erachtet wird. Die neue Verordnung gilt ab Anfang Oktober.

Bürgermeister Erwin Goßner informierte, dass die Firma Oneo eine Erlaubnis zum Aufsuchen von Kohlenwasserstoffen im Gebiet der Wertach vom Bayerischen Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erhalten hat. Im Zeitraum von fünf Jahren dürfen geologische Untersuchungen und Tiefbohrungen durchgeführt werden. Das Erlaubnisgebiet befindet sich in der Umgebung der bereits produzierenden Erdölfelder Aitingen und Schwabmünchen. Die Gemeinde Großaitingen ist daran nur informativ beteiligt.

Kosten für Umbau des Bürgerzentrums stehen fest

Die Kosten für den Umbau des Bürgerzentrums der Verwaltungsgemeinschaft im ehemaligen Raiffeisengebäude stehen nun mit knapp 405.000 Euro fest. Die Aufteilung auf die Mitgliedsgemeinden ergibt nach der Einwohnerzahl für Großaitingen rund 255.000 Euro, für Kleinaitingen abgerundet 64.000 Euro und für Oberottmarshausen knapp 86.000 Euro. Die Kinderkrippe der Tagesstätte St. Nikolaus wurden wegen eines Trägerwechsels umgebaut. Dafür sind Kosten von rund 46.000 Euro entstanden.