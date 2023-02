17-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall – nun ermittelt die Polizei

Ein 17-Jähriger wird in Großaitingen bei Arbeiten an einem Getreidesilo eingeklemmt und ist gestorben. Ein Kollege wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, waren der junge Mann und ein weiterer Arbeiter am 26. Januar mit Messungen an einem Silo beschäftigt. Beide wurden dabei offenbar eingeklemmt. Der 17-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Der Kollege wurde ebenfalls schwer verletzt. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Betriebsunfall in Großaitingen: Kripo untersucht genaue Ursache

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt den genauen Hergang. Untersucht wird außerdem, was zu dem Betriebsunfall geführt hat und ob ein Verschulden vorliegt. (AZ)