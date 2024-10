Tag der offenen Tür mit einem Weltrekordversuch

Marcus Riedelsheimer gründete 1999 eine Baufirma mit drei Facharbeitern und einem Freilagerplatz am Oberen Singoldweg in Großaitingen. Daraus ist inzwischen eine Firmengruppe mit vier Sparten und einer Unternehmenszentrale im Gewerbegebiet am Bahnhof geworden. Zum 25-jährigen Jubiläum gibt es am Sonntag beim Tag der offenen Tür ein Fest mit vielen Attraktionen auf dem Firmengelände in Großaitingen, Am Rapsfeld 2-8, im Gewerbegebiet am Bahnhof.

Es beginnt um 11 Uhr mit dem Mittagessen und um 12 Uhr findet eine Vorführung des „Lewazi“-Zirkus am Kran statt. Um 13.30 Uhr werden Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner, die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner und der bayerische Digitalminister Fabian Mehring Grußworte sprechen. Von 14 bis 15 Uhr findet ein Weltrekordversuch mit der Präsentation des größten und schwersten Bierkruges der Welt statt. Danach gibt es eine weitere Vorführung des „Lewazi“-Zirkus am Kran. Für die Besucher werden Grillspezialitäten und danach Kaffee und Kuchen oder Crèpes angeboten. Kinder können sich schminken lassen oder sich in der Hüpfburg, beim Kistenstapeln oder der „Air-Emotion“, einem Flieger am Kran mit Sitzgurten, vergnügen. Auch für Erwachsene gibt es Fahrten mit dem Personenkorb am Autokran und Firmenführungen. Nach dem Abendessen ab 17 Uhr endet der Tag der offenen Tür um 19.30 Uhr mit dem Baumaschinenballett als großem Finale.

Krandienst und eigenes Betonfertigteilwerk

Die Geschichte von Marcus Riedelsheimer ist geprägt von Expansion: 2009 wurde das Geschäft um einen Autokrandienst erweitert, der stetig vergrößert wurde. In den Jahren 2011 und 2012 wurde das Betriebsgebäude „Am Rapsfeld“ gebaut und bezogen. Zum Bau schlüsselfertiger Wohnhäuser erweiterte Marcus Riedelsheimer den Betrieb mit der neuen Marke „MR Hausmacher“ im Jahr 2014. Ab 2018 wurde die Fertigteilproduktion aufgebaut und nach Zukauf eines Grundstücks ein neues Betonfertigteilwerk gebaut. Das Prunkstück der Kranflotte ist ein 130-Tonner-Autokran, der 2019 angeschafft wurde. Ende Juli setzte Riedelsheimer eine selbst gefertigte Fußgängerbrücke mit eigenem Kran über der Singold am Birkensteig ein. Die Firma baute auch die Fundamente für die neue Kinderkrippe St. Walburga und es gibt wohl kaum einen Maibaum in der Umgebung, der nicht von einem Riedelsheimer-Kran aufgerichtet wurde.