Verkehrsunfall endet glimpflich

Zwei Autos sind in Großaitingen zusammen gestoßen. Am Mittwoch kam es in der Lindauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 52-jähriger Mann leicht verletzt. Ein 45-jähriger Mann befuhr um 6 Uhr mit seinem Auto die Lindauer Straße in nördliche Richtung und wollte nach links in die Reinhartshofer Straße abbiegen. Dabei übersah er den mit seinem Auto entgegenkommenden 52-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilt. Der 52-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die aber nicht vor Ort medizinisch versorgt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 8000 Euro geschätzt. Ein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizeiinspektion Schabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall aufgenommen. (AZ)

