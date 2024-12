Vorlesetag an der Grund- und Mittelschule Großaitingen

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages fand an der Grund- und Mittelschule Großaitingen wieder ein Vorlesetag statt. Knapp 40 engagierte Vorleser und Vorleserinnen kamen an diesem besonderen Tag an die Schule und erfreuten alle Kinder der ersten bis fünften Klasse mit zwei Vorlesezeiten. Alle Räume der Schule wurden genutzt, um für alle ein ruhiges und gemütliches Lese-Plätzchen zu finden. Viele Kinder hatten ihre Kissen und Kuscheltiere dabei, manche Vorleser brachten kleine Süßigkeiten, Rätsel, Tee oder andere Besonderheiten zu ihren Geschichten mit. Bereits im Vorfeld konnten sich die Schülerinnen und Schüler für zwei angebotene Bücher/Geschichten eintragen. Zwischen den Lesezeiten sorgten die Eltern der Gesunden Pause für zahlreiche Leckereien.