Wie kam die erste Energiekarawane in Großaitingen an?

Die erste Großaitinger Energiekarawane ist gelaufen. In der Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Erwin Goßner über das Ergebnis. Nach der Auftaktveranstaltung im März wurde 290 Hauseigentümern ein Beratungsangebot über Möglichkeiten zur Energieeinsparung durch Wärmedämmung, effizientes Heizen oder Erzeugung erneuerbarer Energien unterbreitet.

Im Aktionszeitraum vom 22. April bis 7. Juni gingen fünf vom Landratsamt autorisierte Energieberater von Haus zu Haus und boten eine individuelle und kostenlose Beratung an. Diese wurde dann von 40 Haus- oder Wohnungseigentümern wahrgenommen. Diese Zahl entsprach auch den Besuchern der Auftaktveranstaltung. Bei 23 Fällen wurde ein offensichtlicher Sanierungsbedarf festgestellt.

Was konkret empfohlen wurde

Bei den Heizungsanlagen ging es überwiegend um die Regelungsoptimierung. In Sachen Wärmedämmung wurde in 22 Fällen die Dämmung der Kellerdecke empfohlen. Elfmal war die oberste Geschossdecke, zehnmal das Dach und siebenmal die Außenwand der wunde Punkt. Zur eigenen Wärme- und Stromerzeugung wurde 13 Hausbesitzern zu einer Photovoltaikanlage und sieben zur Wärme aus Biomasse geraten. Eine Wärmepumpe wurde sechsmal und eine thermische Solaranlage viermal für sinnvoll erachtet. Ob diese Empfehlungen auch in konkrete Baumaßnahmen umgesetzt werden, lässt sich noch nicht absehen. Insgesamt belaufen sich die Kosten sämtlicher Beratungsleistungen für die Gemeinde Großaitingen auf rund 8.000 Euro. Für die Energiekarawane entstanden sonst keine weiteren Kosten.

Bestmarke im Landkreis Augsburg

Die Beteiligung in Großaitingen blieb mit 13,9 Prozent deutlich hinter der von Schwabmünchen zurück. Dort erzielte die Energiekarawane beim Beginn im Jahr 2019 mehr als 30 Prozent. Dies gilt im Landkreis Augsburg immer noch als Bestmarke. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass der damalige hohe Beratungsbedarf inzwischen schon etwas gedeckt wurde. Schließlich bietet das Landratsamt ständig Beratungstermine an und hält auch Informationsveranstaltungen in Gemeinden ab.