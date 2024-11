Woche der Büchereien im Landkreis Augsburg

Ende Oktober fand im Landkreis Augsburg erstmals die Woche der Büchereien statt. Unterstützt wurden die teilnehmenden Büchereien vom Landratsamt Augsburg. Die Bücherei St. Nikolaus Großaitingen beteiligte sich mit drei Aktionen. An einem Abend war Isabella Engelien-Schmidt zu Gast, um ausgewählte Märchen aus verschiedenen Kulturkreisen zu lesen und zu erläutern. An einem weiteren Abend wurde unter Anleitung einer Expertin aus Japan ein Kranich aus Papier gefaltet. Dafür waren Genauigkeit und Fingerspitzengefühl notwendig. An diesem Abend erfuhren die Teilnehmer auch viel über die Geschichte des Origami. Die Kindergartenkinder waren an zwei Vormittagen zu Vorführungen mit dem Kamishibai-Theater eingeladen. Alle Teilnehmer genossen die Angebote sehr und freuen sich auf die nächsten Veranstaltungen in der Bücherei.

