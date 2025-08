Sternmarsch krönt das Gennacher Musikfest

Die Musikkapelle Gennach feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Weil das Gründungsdatum am 27. November 1925 und die ganze Geschichte lückenlos durch die Chronik nachgewiesen werden kann, wurde ihr auch die Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten verliehen. Beim Osterkonzert führte die Kapelle das eigens für das Jubiläum komponierte Auftragswerk „Moosaik“ von Franz Watz erstmals vor Publikum auf. Das zentrale Festwochenende sollte eigentlich schon vor vier Wochen Anfang Juli stattfinden. Doch am Tag der Eröffnung fiel die Wasserversorgung wegen eines doppelten Rohrbruchs aus und das Festwochenende musste um vier Wochen verschoben werden. Nun gab es aber viel zu viel Wasser, denn das erste Augustwochenende war vom Dauerregen geprägt. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, aber die Gennacher ließen sich dieses Fest nicht mehr nehmen.

Das war am Wochenende in Gennach geboten

Am Freitagabend spielte das Wetter noch nicht die große Rolle. Jung und Alt traf sich zum „Stadlfez“ mit Discomusik im Musikantenstadel und den davor aufgestellten Partyzelten. Bei Cocktails, Pommes und Pizzaschnitten wurde das Jubiläumsfest gemütlich eingeläutet.

Der große Stimmungsabend am Samstag wurde von fünf Böllerschützen aus Gennach und Langerringen mit einer Kanone aus dem Jahr 1880 mit Reihenfeuer und Salut würdevoll angeschossen. Die Schützen ließen sich vom Regen nicht abhalten und ihr Pulver wurde nicht nass. Der Pulverdampf stieg mitten im Dorf auf, die Donnerschläge lockten die Gennacher aus den Häusern und so wurde der Musikantenstadel bis auf den letzten Platz gefüllt.

Dieser Abend gehörte der Gennacher Musikkapelle selbst, ihr Dirigent Jürgen Weber führte sie zur Höchstform bei der Präsentation ihres Repertoires der klassischen Blasmusik. Garniert mit Gesangsduetten von Simone Schweier-Rudel mit ihrem Vater Karl Schweier und Johanna Schweier mit Lisa Knoll erzeugten die Musikanten die für Gennach typische Gemütlichkeit. Als Solisten glänzten Gerhard Rudel mit dem Tenorhorn beim Stück „The Story“ und Johanna Schweier am Flügelhorn bei „My Dream“. Gerhard Rudel und Bariton Jürgen Streitel interpretierten das Stück „Zwei Freunde“ und vier Posaunenbläser intonierten eindrucksvoll die Melodie „Matrimony“.

Eine von Jürgen Weber auf einer Holztafel gebaute Musikantenuhr, war als origineller Dank an die Ehepartner der Musikerinnen und Musiker, sowie den Omas und Opas, die während der Proben auf deren Kinder aufpassen, gedacht. Der drehbare Zeiger sollte an das rechtzeitige Heimgehen erinnern, fiel aber immer nur auf das Feld „Dau bleiba“.

Sternmarsch zum Finale

Am Sonntagvormittag wurde im Musikantenstadel ein Festgottesdienst von Pater George mit musikalischer Begleitung der Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen gefeiert. Bei den Fürbitten bat der Musikvereinsvorsitzende Alexander Hämmerle auch darum, dass dieser Tag trocken bleiben möge. Und diese Bitte wurde erhört.

Nach dem Mittagstisch mit der Jugendkapelle kam sogar etwas die Sonne durch und der Sternmarsch konnte mit vielen Zuschauern an den Dorfstraßen stattfinden. Das war eine späte Belohnung für die Musikkapelle mit ihren vielen fleißigen Helfern. Aus verschiedenen Richtungen marschierten die Musikkapellen aus Langerringen, Lamerdingen, Siebnach und Konradshofen auf den Platz vor dem Musikerheim und verbanden sich zu einem Gemeinschaftschor. Andreas Rest, der Vizepräsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) dirigierte den gemeinsamen Larida-Marsch und Jürgen Weber die Hymne „An die Freundschaft“. Dem Langerringer Bürgermeister Marcus Knoll blieb es dann vorbehalten, das Gemeinschaftskonzert mit der Bayernhymne würdig zu beenden. Zum Ausklang des Festes bei Kaffee und Kuchen oder erfrischenden Getränken spielte dann der Musikverein Konradshofen auf.

