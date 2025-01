Schwabmünchen ist U19-Meister

Eine souveräne Vorrunde und enge Halbfinal- und Finalspiele. so sah der Weg der Schwabmünchner U19-Fußballer im Finalturnier zum schwäbischen Titel aus. Bis die jungen Schwabmünchner jedoch zum Finalturnier in Kottern durften, galt es in drei Quali-Turnieren zu bestehen. Im Allgäu hießen die Vorrundengegner Gundelfingen, Wörnitzstein und Germaringen. Mit zwei 3:1-Siegen gegen Gundelfingen und Wörnitzstein und einem 1:1 gegen Germaringen wurde der Schwabmünchner Nachwuchs souverän Gruppensieger.

Im Halbfinale gegen die Gastgeber aus Kottern konnten die Schwarz-Weißen in einer umkämpften Partie den Titelfavoriten knapp mit 1:0 besiegen. Im Finale wartete die U19 des FC Lauingen, die ähnlich souverän wie Schwabmünchen die Vorrunde überstanden hatte und ich im Halbfinale gegen Germaringen im Sechs-Meter-Schießen durchsetzen konnte. Auch im Finale musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Nach Ablauf der regulären Spielzeit waren keine Tore gefallen. Aus sechs Metern bewiesen die Schwabmünchner die besseren Nerven und setzten sich mit 4:3 durch. Nun geht es am 25. Januar zu den bayerischen Titelkämpfen nach Coburg.