BHC Königsbrunn in Lauingen gefordert

Nach einer kurzen Verschnaufpause stellt sich der BHC Königsbrunn am Sonntagabend der HSG Lauingen-Wittislingen. Die Mannschaft aus Königsbrunn möchte an ihren starken Saisonauftakt anknüpfen. Mit 8:4 Punkten rangiert der BHC aktuell auf Rang drei und musste sich bislang nur dem TSV Schwabmünchen geschlagen geben. Nach einem harten, aber verdienten Unentschieden im Topspiel gegen den TSV Niederraunau blicken die Spieler und Unterstützer mit Spannung auf das kommende Duell.

Mit jedem Erfolg steigen jedoch auch die Erwartungen. Die Mannschaft ist sich bewusst, dass das Niveau hoch bleibt und die Leistungen konstant stark sein müssen, um den positiven Trend fortzuführen. Die HSG Lauingen-Wittislingen ist dabei ein besonders harter Brocken. Seit Jahren etabliert sich das Team in den ersten Plätzen der Bezirksoberliga und zählt zu den erfahrensten Mannschaften.

Königsbrunn setzt auf Tempospiel

Für die Brunnenstädter liegt der Schlüssel zum Erfolg in ihrem bewährten Tempospiel. Mit schnellem Umschaltspiel und einfachen Toren wollen sie den Druck auf die gegnerische Abwehr hochhalten. Auch die Defensive wird eine zentrale Rolle spielen. An der geschlossenen Abwehrarbeit und der Reduzierung von technischen Fehlern muss die Mannschaft definitiv arbeiten, um die heimstarke HSG aus dem Konzept zu bringen. Beide Teams wissen, dass es um Nuancen gehen wird, wenn am Wochenende Sieg und Niederlage entschieden werden. Ein Sieg gegen die HSG wäre ein wichtiger Schritt für die Brunnenstädter, um sich dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Anpfiff ist um 17:30 Uhr in der Stadthalle Lauingen. (AZ)