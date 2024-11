BHC Königsbrunn verliert in Lauingen

Entäuschendes Wochende für den BHC. Die Brunnenstädter verlieren auswärts in Lauingen mit 29:26. Eine herbe Enttäuschung für die Gäste, in einem Spiel, das ebenso kalt war wie die Stimmung in der Halle. Dabei verlief zunächst alles nach Plan, die Abwehr war griffig und im Angriff konnten erfolgreiche Lösungen gefunden werden. So waren die Gäste schnell in Führung und es sah so aus, als ob der Schwung weitertragen könnte. Leider schlichen sich zunehmend immer mehr technische Fehler in das Angriffsspiel ein und das nutzte die HSG Lauingen-Wittislingen aus ohne dabei selbst glanzvoll aufzutreten. Anfang bis Mitte der ersten Halbzeit konnte die Heimmannschaft die Führung übernehmen und gab sie bis zum Pausenpfiff nicht mehr ab.

Königsbrunner Aufholjagd reicht nicht

In der zweiten Hälfte wollten die Gäste noch einmal die Leistung steigern, um die HSG Lauingen- Wittislingen doch noch einzuholen und das Spiel zu drehen. Jedoch wurde das Angriffsspiel noch statischer als in der ersten Halbzeit, sodass der Abstand zeitweise auf zehn Tore anwuchs. Trotz der bisherigen durchwachsenen Leistung kämpften sich die Königsbrunner noch einmal auf drei Tore heran. Doch auch in dieser Phase fanden die Gäste keine effektiven Lösungen im Angriff und erneut häuften sich technische Fehler. So verliert der BHC sein zweites Spiel diese Saison und muss sich fragen, woran es gelegen haben könnte.

Generell lief bei den Gästen im Spiel wenig zusammen, die Abwehr konnte die nötige Intensität nicht auf den Platz bringen und auch das Tempospiel, was in den vergangenen Spielen noch so gefährlich gespielt wurde, fand nur teilweise, bis gar nicht statt. Die HSG wiederum spielte ihren Plan konsequent bis zum Ende durch und gewinnt das Spiel am Ende verdient mit drei Toren.

Für den BHC heißt es im nächsten Spiel wieder alles zu geben und die bittere Niederlage in eigener Halle vergessen zu machen. Für die HSG bedeutetet der Sieg der aktuell vierte Platz in der Tabelle. (AZ)

BHC Königsbrunn: Schießl, Schneeberger (beide Tor), Hoffmann (4), Bergner (1), Spörhase (2), Foidl (4), Wineck (3), Grobe (4), Neuberger (2), Raab (1), Herzog M. (5)