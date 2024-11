Derby für Schwabmünchens Handballer

Für die erste Männermannschaft geht es am Samstagnachmittag zur kurzen Auswärtsfahrt nach Haunstetten. Anpfiff gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers ist zur ungewohnten Nachmittagszeit um 15:30 Uhr in der Albert-Loderer-Halle. Die zweite Mannschaft der Haunstetter steht aktuell etwas überraschend auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bis auf ihre Auswärtsniederlage beim TSV Göggingen waren die Ergebnisse relativ knapp und auch letztes Wochenende bei der 33:28-Niederlage in Niederraunau zeigten sie eine ordentliche Leistung. Gerade gegen den TSV Schwabmünchen sind die Gastgeber immer zu starken Leistungen im Stande. In konstanter Regelmäßigkeit laufen sie insbesondere zu Hause in absoluter Bestbesetzung auf und die früheren Bayernliga-Topspieler werden es sich sicher nicht nehmen lassen den TSV Schwabmünchen zu ärgern.

Die Abwehr ist Schwabmünchens Schwachstelle

Der TSV Schwabmünchen steht nach dem wackeligen Unentschieden gegen den TSV Göggingen am letzten Wochenende auf dem zweiten Tabellenplatz. Beim Blick auf die Tabelle sieht es nach einem einfachen Spiel aus, hiervon dürfen sich aber Kell, Schmid & Co. nicht blenden lassen. Egal in welcher Aufstellung die Gastgeber antreten, die Gelb-Blauen müssen auf sich schauen, wieder konstanter zu ihrem Spiel finden und im Abschluss konsequenter agieren. Grundsätzlich läuft es im Angriff und beim Tempospiel recht ordentlich, denn Schwabmünchen erzielte bisher die meisten Tore in der Liga. Größtes Manko in den vergangenen vier Spielen war allerdings die Abwehrarbeit, weshalb die Mannschaft sich jedes mal über 30 Tore einfing, was natürlich viel zu viel ist. Das Team muss sich darauf besinnen, dass erfolgreiche Spiele in der Abwehr beginnen und mit mehr Geschlossenheit, Einsatz, Emotionen und körperlicher Bereitschaft agieren.

Für das Topspiel am 23. November beim TSV Niederraunau setzt die Abteilung einen Fan-Bus ein. Zur Buchung und weiteren Infos gelangen Interessierte, wenn sie eine e-Mail an woelke.paul@web.de schreiben. (nifra)