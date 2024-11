TSV Schwabmünchen erobert die Tabellenspitze

Am vergangenen Samstag konnte der TSV Schwabmünchen in der neuen Gersthofener Gymnasialhalle mit einem 39:33-Sieg zurück in die Erfolgsspur und an die Tabellenspitze gelangen. Die Schwabmünchner starteten besser ins Spiel und gingen durch die Tore von den Kapitänen Leo Reichenberger und Leo Scholz schnell mit 2:0 in Führung. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs der Heimmannschaft blieben die Gelb-Blauen konzentriert und zogen durch weitere Treffer auf 10:4 davon. Linus Schmid war an diesem Tag der Schlüsselfaktor für den Erfolg der Schwabmünchner. Mit insgesamt 10 Treffern zeigte er sich äußerst treffsicher und war maßgeblich daran beteiligt, den Vorsprung zu halten.



Besonders in der zweiten Halbzeit ließ die SG nicht nach und hielt den Druck aufrecht. Nach einer 28:18-Führung überstand das Team auch eine Phase der Unsicherheit, in der die Gastgeber bis auf 25:29 bzw. 30:34 herankamen. Die Partie endete mit 33:39 und mit dem vierten Sieg im fünften Spiel. Dieser Sieg ist ein wichtiger Schritt für die Schwabmünchner, die sich damit die Tabellenführung zurückerobern konnten . Die Mannschaft um Linus Schmid und Felix Hänsel blickt somit positiv auf das kommende schwere Heimspiel gegen den TSV Göggingen, welcher schon mit einem Auswärtssieg bei Landesliga-Absteiger Niederraunau ein dickes Ausrufezeichen setzen konnte. (AZ)



TSV Schwabmünchen:

Frank Hübenthal, Benedikt Matthesius (beide Tor); Daniel Labermeier (3), Felix Hänsel (9), Paul Wölke (1), Sebastian Schüller (3), Dominik Schikor (2), Linus Schmid (10), Noah Kell (2), Leo Reichenberger (5), Leo Scholz (4/2).







