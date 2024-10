Königsbrunn und Schwabmünchen siegen in der Bezirksoberliga

Nach der Niederlage in Schwabmünchen in der Vorwoche hat der BHC Königsbrunn eine Reaktion gezeigt und deutlich beim TSV Friedberg II gewonnen. Von Beginn an war die Partie intensiv und die Brunnenstädter konnten sich nach einer guten Anfangsphase mit 1:8 absetzen. Besonders die Abwehr des BHC war stark: Während sie im letzten Spiel noch als Schwachstelle galt, bildete sie diesmal phasenweise eine nahezu undurchdringliche Mauer, an der die Friedberger Angriffe wiederholt scheiterten. Aus dieser stabilen Defensive heraus in Kombination mit einem guten Torhüterspiel gelang es den Gästen viele schnelle Tore über Tempogegenstöße zu erzielen. So ging man nach 30 Minuten mit einem Zwischenstand von 9:17 in die Kabine.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich kurzzeitig eine Schwächephase, in der sich einige technische Fehler einschlichen. Dennoch konnte die Heimmannschaft ihre Chancen nicht nutzen und somit den Abstand nicht verringern. Der BHC stabilisierte sich schnell wieder und zog in der 40. Minute erstmals mit 9 Toren davon (12:21). Nun lief das Spiel bei nahezu allen Aktionen reibungslos und trotz des weiterhin kämpfenden Gegners, wurde das Spiel klar mit 22:31 gewonnen. (AZ)

Schwabmünchen ist Tabellenführer

Am Samstag erwartete die Schwabmünchner Handballer das dritte Heimspiel in Folge. Schwabmünchen machte kurzen Prozess und ließ dem Aufsteiger aus Günzburg zu keiner Zeit eine Chance. Den Hausherren fehlten zwar einige Spieler – darunter auch Kapitän Leo Reichenberger – doch sie traten von Beginn an überzeugend auf. Sie wollten dem jungen Team aus Günzburg direkt von Anfang an den Wind aus den Segeln nehmen. Schwabmünchen ging schnell mit 2:0 in Führung und baute den Vorsprung bis zur 15. Spielminute auf 11:7 aus. Dieser Abstand von drei bis vier Toren zog sich bis zum Halbzeitstand von 20:16 durch.

Die Schwabmünchner kamen sehr gut aus der Kabine und starteten nach der Halbzeit direkt mit einem 4:0-Torelauf, was zu einem Zwischenstand von 24:16 in der 36. Spielminute führte. In der Abwehr fehlte zwar noch etwas der Zugriff, was aber durch eine konsequente und konzentrierte Angriffsleistung kompensiert werden konnte. Zum Beispiel durch die starke Siebenmeterquote von Leo Scholz, der alle vier Strafwürfe souverän verwandelte. Diese Acht-Tore-Führung gaben die Schwabmünchner nicht mehr her und spielten konzentriert bis zum Ende. Der Endstand von 41:32 war verdient und sorgt für die Tabellenführung der Schwabmünchner. (nifra)

BHC Königsbrunn: Hoffmann, Bergner (3), Böhm, Spörhase, Foidl (1), Riedl (3), Wineck (7), Schneeberger, Grobe (3), Dornmair (6), Raab, Sailer (4), Huber (4), Schießl.

TSV Schwabmünchen: Im Tor: Frank Hübenthal und Felix Zull (beide Tor), Leo Scholz(11/4), Noah Kell (5), Paul Woelke, Timo Strehle (8), Linus Schmid (1), Simon Mayer, Sebastian Schüller (6), Daniel Labermeier(4), Felix Hänsel (6).