Königsbrunner Handballer eine Klasse besser in Bäumenheim

Souveräner Sieg des BHC Königsbrunn in Bäumenheim. Am Samstagabend gewinnen die Brunnenstädter mit 21:47 in fremder Halle. Bereits zur Halbzeit konnten sich die Gäste mit 7 Toren absetzen und im zweiten Durchgang das Spiel sicher zu Ende spielen, sodass die Heimmannschaft chancenlos war. Zu Beginn des Spiels konnten sich die Königsbrunner schnell absetzen und sich eine komfortable Führung erarbeiten. Aus einer stabilen Abwehr heraus kamen die Brunnenstädter schnell in ihr gefährliches Tempospiel und konnten Bäumenheim immer wieder überlaufen und einfache Tore erzielen. Die Gäste zogen ihr Spiel sicher und ohne nennenswerte Schwächephase durch und gingen verdient mit 10:17 in die Pause.

Im zweiten Durchgang ging es so weiter wie bisher, die Abwehr provozierte einfache Fehler der Heimmannschaft und dann ging es schnell im Tempogegenstoß nach vorne. Luis Dornmair erzielte insgesamt 17 Tore und war damit Spieler des Spiels. Doch auch in der Defensive gab es mit Robin Schneeberger im Tor eine absolute Galavorstellung. Dadurch konnte die Führung noch einmal deutlich ausgebaut und der Gegner schlicht überlaufen werden, sodass die Führung kurz vor Schluss auf über zwanzig Tore ausgebaut werden konnte. Am Ende steht ein verdientes 21:47 für den BHC Königsbrunn über den TSV Bäumenheim, in einem Spiel, das niemals in Gefahr war und in dem die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht werden konnten.

Der BHC kann damit seine Erfolgsserie und das so wichtige gute Gefühl weiter ausbauen und positiv auf das nächste Heimspiel gegen Niederraunau blicken. Für den TSV Bäumenheim bedeutet dies die fünfte Niederlage und damit der letzte Platz in der noch jungen Saison in der Bezirksoberliga. (AZ)

BHC Königsbrunn: Schießl, Schneeberger (beide Tor), Böhm (6), Spörhase (1), Wineck (1), Grobe, Dornmair (17), Neuberger (2), Raab (2), Herzog P. (3), Sailer (6), Huber (4), Herzog M. , Mörchen (5)