Schwabmünchner Damen wollen die ersten Punkte einfahren

Am kommenden Samstagabend treffen die Drittliga-Damen des TSV Schwabmünchen zu Hause auf die HSG Freiburg. Die Gegnerinnen waren in der vergangenen Saison noch in der zweiten Handballbundesliga unterwegs und sind als Absteigerinnen sicher nicht zu unterschätzen. Aus den bisherigen zwei Spieltagen gehen die „Red Sparrows“ mit 2:2 Punkten hervor. Nach einer Niederlage zum Saisonauftakt gegen die SG Schozach Bottwartal fingen sich die Freiburgerinnen wieder und gewannen ihr erstes Heimspiel deutlich mit 27:17 gegen St. Leon Reilingen.

Durch das vergangene spielfreie Wochenende hatte das Team von Trainergespann Stadlmair/Volmering nun sogar zwei Wochen um sich auf diese neue Herausforderung vorzubereiten. Mit der Erfahrung aus den ersten zwei Drittliga Spielen galt es nun vor allem an den Stellschrauben eines Temporeichen Angriffsspiels und der Spielbreite zu arbeiten, sowie in der Abwehr Absprachefehler zu korrigieren. Vor allem mehr Spielhärte und stärkere Gegenwehr in der Defensive forderten die Trainer von ihrer Mannschaft ein. Nach zwei Niederlagen sind die Schwabmünchnerinnen heiß auf die ersten Punkte und wollen diese unbedingt am Wochenende in eigener Halle behalten. Anpfiff ist um 18:00 Uhr, wie gewohnt in der Hans-Nebauer-Halle. Im Anschluss spielen die Schwabmünchner Männer, es lohnt sich also für den Doppel-Heimspieltag in die Halle zu kommen.

Schwabmünchens Männer spielen gegen Königsbrunn

Für die erste Männermannschaft steht am Samstagabend um 20:00 Uhr in der Bezirksoberliga das zweite Derby in Folge an. Mit dem BHC Königsbrunn kommt ein spannender Gegner nach Schwabmünchen. Die Gäste aus Königsbrunn sind sehr gut in die Saison gestartet und stehen aktuell auf einem guten dritten Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg gegen den TSV Göggingen und einem Unentschieden bei der immer schweren Auswärtsaufgabe in Haunstetten zeigten die Königsbrunner, dass mit ihnen zu rechnen ist. Der Gastgeber ist allerdings auch sehr gut in die Saison gestartet und hat mit dem ungefährdeten Heimsieg gegen die wirklich gut spielenden Bobinger ordentlich Selbstvertrauen getankt. Das Team um die Kapitäne Reichenberger/Scholz ließ nichts anbrennen und ein Blick in die Torschützenliste zeigt deutlich die diesjährige Breite im Kader. Dies ermöglicht es Trainer Christian Boppel jedem Spieler Pausen zu geben, um das Tempo hoch zu halten. Die Gelb-Blauen wollen natürlich auch das nächste Heimspiel gewinnen, um sich gleich oben in der Tabelle festzusetzen. Die Trainingswoche war sehr ordentlich und bis auf Kapitän Leo Reichenberger und die Langzeitverletzten sind alle Mann an Board. Für Trainer Christian Boppel ist die Vorgabe klar: „Leider fehlt uns mit Leo Reichenberger ein mehr als wichtiger Spieler, jedoch ist das Team so geschlossen und stark, dass wir den Ausfall sicherlich kompensieren können. Jetzt bietet sich für den ein oder anderen Spieler die Chance sich zu präsentieren und in den Vordergrund zu spielen. Wir spielen daheim und wollen ganz klar den nächsten Sieg einfahren!“ (nifra)