Harald Wieczorek: Von Andalusien nach Hiltenfingen – Ein Western-Held zieht um

Hiltenfingen

Bad Segebergs Western-Held zieht nach Hiltenfingen auf die Goldene Weide

Warum Harald Wieczorek Andalusien gegen Schwaben eintauscht, erzählt er im Interview
Von Denise Kelm
    • |
    • |
    • |
    Western-Legende Harald Wieczorek verlässt nach 46 Jahren die Bühne in Bad Segeberg und wird in Hiltenfingen heimisch.
    Western-Legende Harald Wieczorek verlässt nach 46 Jahren die Bühne in Bad Segeberg und wird in Hiltenfingen heimisch. Foto: Michael Stamp

    Nach sechs Jahrzehnten und rund 1.000 Vorstellungen endet Ihr Theaterleben in Bad Segeberg. Was ist Ihre letzte Rolle?
    HARALD WIECZOREK: Meine letzte Rolle ist die Majestät. Das ist eine Figur, die Karl May zwar geschrieben hat, die aber noch nie gespielt wurde. Unser Autor hat sie extra in das Stück „Das Halbblut“ eingearbeitet. Nun gebe ich mir die Ehre als Majestät und verabschiede mich auch majestätisch. Da wurde mir schon ein roter Teppich ausgerollt, würde ich sagen.

