Eine ungewöhnliche Mischung

„Es ist immer spannend und positiv herausfordernd, mit neuen Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten“, sagt Ramon Boss. Der Cellist rief 2024 den gemeinnützigen Verein „Young Classics“ ins Leben. Zusammen mit der Band „Havet“ treten die Musiker von „Young Classics“ am 17. Oktober in der Stadthalle Schwabmünchen auf. Warum dieses Crossover-Konzert ziemlich ungewöhnlich ist.

Klassische Musik für ein breites Publikum

Der Verein „Young Classics“ besteht aus einer Gemeinschaft junger Musiker. Das junge Kammerensemble versucht, klassische Musik für jeden Menschen zugänglich zu machen. Fast alle von ihnen sind Studenten oder Absolventen des Leopold-Mozart-College of Music in Augsburg. 2026 gehen sie auf Tour und geben ihr Debüt in der Elbphilharmonie Hamburg zusammen mit Pianistin Cristina Marton-Argerich. Besonders mit Künstlern aus anderen Genres arbeitet Ramon Boss gerne zusammen. „Wir können sehr viel voneinander lernen - musikalisch, aber auch menschlich. Dafür stehe ich mit den Young Classic Artists.“

Die fünfköpfige Band „Havet“ ist durch die beiden Sängerinnen Mimi und Josi aus Augsburg bekannt. Sie gewannen 2019 die Castingshow „The Voice Kids“. Zusammen mit „The Boss Hoss“ brachten sie ihre erste Single „Little Help“ heraus und wurden dafür mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Zur Band „Havet“ gehören außerdem Ceci und Nick Herrmann sowie Gitarrist Silvan Lackerschmid.

Alle sprechen eine Sprache

Nun treten „Havet“ und die „Young Classic Artists“ gemeinsam in Schwabmünchen auf. „Bei der Programmgestaltung geht es mir darum, mit verschiedensten Künstlern zusammenzuarbeiten. Meist mit bereits renommierten und etablierten Persönlichkeiten. So spielen wir heute mit den fantastischen Sängerinnen Mimi und Josi, morgen mit der international gefeierten Pianistin Cristina Marton-Argerich und als nächstes mit dem Gitarrenprofessor Takeo Sato“, sagt Boss. Das Crossover ist ziemlich ungewöhnlich, da Mimi und Josi für den Indie-Pop bekannt sind. Die „Young Classic Artists“ spielen klassische Musik. Dennoch möchte Boss nicht das, was die beiden Bands unterscheidet, sondern was sie verbindet, hervorheben. „Wir sprechen alle eine gemeinsame Sprache: Musik. Dabei verwenden wir vielleicht unterschiedliche Ausdrucksweisen, um im Kern doch dasselbe zu sagen.“

Karten Tickets für das Konzert gibt es online bei Kultur-Schwabmünchen. Der Eintritt kostet für über 16-Jährige 14 Euro. Für jüngere Gäste werden sieben Euro fällig. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr und das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.