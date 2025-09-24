Icon Menü
Heißluftfritteuse im Test: Fett reduzieren und gesunde Snacks zubereiten!

Landkreis Augsburg

Mehr als nur heiße Luft?

Weniger Fett, weniger Stromverbrauch: Was Heißluftfritteusen taugen, erklärt eine Lehrerin an der Schwabmünchner Hauswirtschaftsschule.
Von Denise Kelm
    • |
    • |
    • |
    Carina Brunner ist Lehrerin für das Fach Küchenpraxis in der Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen
    Carina Brunner ist Lehrerin für das Fach Küchenpraxis in der Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen Foto: Denise Kelm

    Nichts geht über knusprige Pommes! So denken die meisten Kinder. Auch viele Erwachsene erliegen der Versuchung frittierter Kartoffelstängel. Im Trend liegt die Zubereitung in der Heißluftfritteuse. Ein großer Vorteil der kompakten Küchengeräte: Sie brauchen viel weniger Fett als eine klassische Fritteuse. Das Ergebnis sind Pommes mit besseren Nährwerten. Lohnt sich die Anschaffung einer Heißluftfritteuse? Was kann man damit noch kochen – abgesehen von fettreduzierten Pommes?

