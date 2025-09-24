Mehr als nur heiße Luft?

Nichts geht über knusprige Pommes! So denken die meisten Kinder. Auch viele Erwachsene erliegen der Versuchung frittierter Kartoffelstängel. Im Trend liegt die Zubereitung in der Heißluftfritteuse. Ein großer Vorteil der kompakten Küchengeräte: Sie brauchen viel weniger Fett als eine klassische Fritteuse. Das Ergebnis sind Pommes mit besseren Nährwerten. Lohnt sich die Anschaffung einer Heißluftfritteuse? Was kann man damit noch kochen – abgesehen von fettreduzierten Pommes?
