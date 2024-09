Er rettete ein Dorf und bezahlte dafür mit seinem Leben

Es war ein perfekter Sommertag für einen Übungsflug: der Himmel weiß-blau, die Sicht klar. Gegen 9.40 Uhr starteten der 30-jährige Oberleutnant Ludger Hölker und Major Walther Sütterlin vom Militärflugplatz Lechfeld in einer Lockheed T-33A. Nach etwa einer Stunde Flugzeit wollte Major Stütterlin mit dem zweisitzigen Düsenjet, der vorwiegend als Schulflugzeug genutzt wurde, zu einem Radaranflug auf den Fliegerhorst Lechfeld ansetzen. Doch plötzlich verlor das Triebwerk in etwa 1000 Metern Höhe an Leistung. Oberleutnant Hölker versuchte wieder mehr Schub zu bekommen. Vergebens. Die Maschine verlor stetig an Höhe. Und raste auf Straßberg zu.

Er verhinderte den Absturz im bewohnten Gebiet

„Wir müssen jetzt aussteigen!“, rief Stütterlin. Hölker schüttelte den Kopf: „Noch nicht! Erst müssen wir über die Häuser weg!“ Sie überflogen die damaligen Farbwerke Hoechst und dann Straßberg, bevor Major Sütterlin als erster den Schleudersitz auslöste, gefolgt von Oberleutnant Hölker. Während Sütterlin am Fallschirm durch die Bäume fiel, prallte Oberleutnant Hölker mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum und erlitt schwere innere Verletzungen. Das Flugzeug wurde beim Aufschlag zertrümmert und ging in Flammen auf. Anwohner eilten zur Absturzstelle im Wald und kümmerten sich um die Piloten. Hölker wurde ins Schwabmünchner Krankenhaus gebracht, wo er drei Stunden später starb.

Icon Vergrößern So wurde 1964 in der Zeitung über den Absturz berichtet. Foto: Repro: Czysz Icon Schließen Schließen So wurde 1964 in der Zeitung über den Absturz berichtet. Foto: Repro: Czysz

Warum das Triebwerk ausfiel, wurde auch in der folgenden siebenmonatigen Untersuchung nicht geklärt. Vermutlich führte ein Defekt in der Treibstoffzufuhr zum Absturz. Die Flugunfalluntersuchung stellte außerdem klar: „Oberleutnant Hölker verblieb nach dem Schubverlust bewusst lange im Flugzeug, um den Absturz des Flugzeugs auf besiedeltes Gebiet zu vermeiden. Er bewahrte die Gemeinde Straßberg damit vor einer Katastrophe.“ Der damalige bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel verlieh ihm im Frühjahr 1965 posthum die Rettungsmedaille am Band. Aus Dankbarkeit für sein selbstloses Handeln trägt seit 2010 auch die örtliche Grundschule Hölkers Namen, zudem wurde ihm eine Straße unweit der Unfallstelle gewidmet. An der Unglücksstelle selbst erinnert ein Gedenkstein seiner vorbildlichen Heldentat.

Auf die Stunde genau 60 Jahre später wollen Vertreter der Stadt Bobingen sowie ehemalige und aktive Mitglieder der Luftwaffe der Bundeswehr Ludger Hölker am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr würdigen. In einem kleinen, musikalisch umrahmten Festakt am Absturzort gedenken die Anwesenden der selbstlosen Tat des Piloten mit einer Kranzniederlegung und Wortbeiträgen. Eine neu installierte Infotafel zum Unfallhergang wird an diesem Tag erstmals präsentiert. Zum Abschluss der Veranstaltung erweist der örtliche Krieger- und Soldatenverein Ludger Hölker mit einem dreifachen Salutschuss die Ehre.