So holen Sie sich den Herbst ins Haus

Der Herbst besticht in der Natur durch eine Explosion an Farben. Rot, gelb, orange verfärben sich die Blätter an den Bäumen und Sträuchern, die letzten Herbstastern zaubern violette und pinke Tupfer in die Rabatten. Gleichzeitig werden die Tage kürzer und der Himmel (oft) grauer. Kein Wunder also, dass das bunte Farbenspiel in der Natur den Wunsch weckt, diese Farben ins Haus zu holen.

So bunt ist der Herbst

Für Floristin Renate Oswald von Bella Flora da Renata in Bobingen ist der Herbst die schönste Jahreszeit. „Ich liebe es, dass ich in diesen Monaten farblich aus dem Vollen schöpfen kann“, schwärmt sie. „Man muss im Herbst nicht nur in einer Tonfarbe bleiben, jeder Strauß oder Kranz und jedes Gesteck darf schön bunt werden.“ Da könne man mit vielen verschiedenen Farben spielen und beim Spaziergang durch den Garten oder die Natur einfach einmal die schönsten Gegenstände wie Äste und Zweige mitbringen. Man sollte nur darauf achten, an trockenen Tagen zu sammeln. „Die meisten Sachen trocknen wunderbar ein. Fleischige Früchte wie kleine Äpfel oder Zieräpfel, die ein buntes Farbenspiel in die Dekoration bringen, müssen zwischendurch ausgetauscht werden“, sagt die Fachfrau. Diese sind nicht dauerhaft haltbar. Ähnlich verhält es sich mit Hagebutten. Kleinfrüchtige trocknen gut ein, größere fleischige Sorten werden irgendwann matschig und sollten als frische Gestecke verwendet werden. Generell gilt: Hagebutten, Zieräpfel und Co. sollten geschnitten werden, wenn sie noch hart sind. Das ist meist schon etwas vor der ersten Herbstzeit. Und nicht alle Sorten sind für das Trocknen geeignet. Ähnlich verhält es sich bei Hortensien. Nicht jede Gartensorte macht sich auch später schön im Kranz.

Diese Materialien liegen voll im Trend

„Wenn ich selbst bastele, muss ich mir vorher überlegen, was ich will“, sagt Renate Oswald. „Will ich eine Kombination zwischen frisch und trocken? Dann kann ich auch einen frischen Kranz binden und diesen eintrocknen lassen.“ Das sei bei ihr im Laden sehr beliebt. Pflanzenteile, die nicht so gut trocknen, kann man während des Vorgangs vorsichtig entfernen und durch andere Pflanzen ersetzen. Was sonst ein absolutes Nein in der Floristik ist, ist in einem Herbstgesteck erlaubt: Hier dürfen auch getrocknete Blätter verwendet werden. Gerade mit Kastanien lassen sich diese gut verbinden. Etwas teurer sind Esskastanien, die in ihrem flauschigen anmutenden Pelz daherkommen und eine schöne Figur in der Herbstdeko machen. Aber Vorsicht! Die Stacheln der Hüllen sind spitz und am besten nur mit Handschuhen zu verwenden. Esskastanien haben meist einen Stiel, mit dem man sie stecken kann. Normale Kastanien klebt Renate Oswald meist auf. „Dann halten sie besser und es sieht schöner aus“, erklärt sie. Schick ist auch die eine oder andere Kastanienschale. Diese sollte man aber austauschen, wenn sie zu schimmeln beginnt.

Eukalyptus ist das neue Trendgrün

Wer nicht nur auf Materialien aus dem heimischen Garten wie Moos, Flechtenzweige oder Blumen wie die Fette Henne zurückgreifen kann, der kann sich am Trend orientieren: Eukalyptuszweige sind auch in dieser Jahreszeit das absolute Trendgrün in der Floristik. Auch diese Zweige trocknen schön ein. Einen wichtigen Tipp hat die Floristin: „Kränze oder Gestecke aus Naturmaterialien sollten auf einem Teller oder einer Platte liegen. Dasselbe gilt auch für beispielsweise ausgehöhlte Kürbisse, in die man ein Gesteck macht.“ Die Naturmaterialien können verderben. Durch die Unterlage sind die Möbel geschützt. Und einen weiteren Vorteil gibt es, wenn man das Bastelwerk eintrocknen lassen möchte: „Dann kann man den Kranz mit dem Teller einfach in die Höhe heben, wenn man putzen möchte und es bröselt nicht jedes Mal ein wenig von den Pflanzen ab“, rät Renate Oswald. Steht das fertige Gesteck dann auf dem Teller, hat Renate Oswald noch einen besonderen Rat: „Ich dekoriere mit übrigen Materialien gerne den Teller oder die Platte um das Gesteck mit und schaffe so eine Verbindung zwischen Unterlage und Gesteck. Dann sieht es nicht nur draufgestellt aus“.

