Das Geheimnis der schwarzen Holzfigur

Jahrzehntelang stand in Hiltenfingen eine Figur, deren Herkunft unklar ist. Jetzt wird sie der ukrainischen Botschaft übergeben.

Eine Heiligenfigur mit einer besonderen Geschichte geht auf Reisen. Am Dienstag übergibt Christian Wittenberg aus Hiltenfingen eine sakrale Holzschnitzerei in der ukrainischen Botschaft in Berlin. Dort wird er auch berichten, wie das kleine Kunstwerk nach Hiltenfingen gekommen war.

Der Vater von Christian Wittenberg war Dozent an einer theologischen Hochschule. Ein Student habe ihm Anfang der 1950er-Jahre die Figur überlassen und berichtet, dass diese angeblich ein deutscher Soldat aus einer brennenden Kirche in der Ukraine gerettet habe. Die Familie des Studenten wollte die Figur loswerden – ihr habe es "gegraust", erinnert sich Christian Wittenberg. Er sieht es anders. "Ich liebe die Figur seit meiner Kindheit", sagt der 74-Jährige. "Das Gesicht fasziniert mich. Er wirkt sehr in sich versunken."

Die schwarze Figur zeigt einen alten Mann, der von zwei Krücken gestützt wird und auf einem Thron sitzt. Sie ist 30 Zentimeter hoch und wurde aus einem harten Holz geschnitzt. Wer etwas näher mit der Nase an die Figur geht, kann eine Note von Weihrauch riechen. Auf der Kutte sind lateinische und keine kyrillischen Schriftzeichen zu erkennen. Wittenberg schätzt, dass die Figur 150 Jahre alt sein könnte. Um wen es sich handelt, weiß er nicht genau. Das könnte sich aber am Dienstag klären.

Wer ist der Mann in der Kutte?

Denn der Hiltenfinger wird die Schnitzerei in der ukrainischen Botschaft in Berlin übergeben. Die Botschaftsmitarbeitenden haben auch einen Geistlichen eingeladen – er könnte eine erste Expertise abgeben. Seitens der Botschaft hieß es, dass die Figur zuerst zum ukrainischen Nationalmuseum gebracht und dort begutachtet werden soll. Danach könnte die Figur wieder in eine orthodoxe Kirche kommen. Aber möglicherweise erst nach dem Krieg, wenn in den Gotteshäusern neue Kunstschätze gebraucht werden.

Christian Wittenberg trennt sich nur ungern von der Figur, die einen besonderen Platz auf einem Beistellschränkchen hat. Aber er wünscht sich, dass der Heilige einen würdigen Platz bekommen soll: Am besten dort, von wo er gekommen war. Wittenberg sagt: "Ich kann mir vorstellen, dass die Figur gläubigen Menschen Trost und Hilfe schenken kann." Gerade auch bei Menschen, die im Krieg verletzt wurden und vielleicht ebenfalls Krücken benötigen, um wieder am Leben teilhaben zu können. Es sei tröstlich zu sehen, dass es auch andere gebe, die ein ähnliches Schicksal erfahren haben.

Christian Wittenberg aus Hiltenfingen pilgerte sechsmal zu Fuß auf dem Jakobsweg. Über seine Erfahrungen schrieb er auch ein Buch.