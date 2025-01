Freunde von Giromagny treffen sich zum "Gallette des Rois"

Der französische Brauch „Galette des Rois“ wurde jüngst bei den Freunden von Giromagny lebendig. Er erinnert an die Heiligen Drei Könige: Hierbei wird eine sehr kleine Porzellanfigur, die sogenannte „Feve", in einem Mandelkuchen eingebacken. Wer das Stück Kuchen mit dem „Feve" erwischt, wird zum König („Rois" ) gekrönt mit einer Papp-Krone. Für fast 50 Teilnehmer wurden drei Mandelkuchen benötigt. Das hatte zum Ergebnis, dass am Ende drei Könige gekrönt wurden. Der Jüngste von ihnen war der neunjährige Jakob Weigelt. Die Königswürde behält jeder für einen Tag inne. In einem Jahr, beim nächsten „Galettte des Rois", hat wieder jeder Teilnehmer die gleiche Chance, König oder Königin zu werden. An diesem Abend wurden auch Mitglieder geehrt, die einen runden Geburtstag hatten. Der Abend endete in fröhlicher und munterer Atmosphäre.

